Football: le jeu de tête interdit chez les enfants anglais, écossais et irlandais.

"Pas de têtes lors des entraînements dans la phase d'apprentissage de base (école primaire)", annonce la FA dans un communiqué qui détaille les nouvelles lignes directrices envoyées aux clubs.

Pour les catégories entre moins de 12 ans et moins de 16 ans, le jeu de tête ne doit être introduit à l'entrainement que de façon progressive et avec des ballons de taille adaptée et pas excessivement gonflés, ajoute la FA.