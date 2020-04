Fitness : 3 idées de programmes à suivre pour s'entraîner chez soi.

Entre les cours à distance proposés par les enseignes de sport et les publications récentes sur les réseaux sociaux de coachs ou de youtubeurs sportifs, la matière ne manque pas pour ceux et celles qui souhaitent profiter du confinement pour se mettre à fond au fitness.

Sur son compte Instagram , la chaîne de club de sport haut de gamme (Paris, Bruxelles et Genève) L'Usine propose chaque jour des contenus divers et originaux pour accompagner les apprentis sportifs dans leur entraînement quotidien. Plusieurs fois par semaine, les coachs diffusent des entraînements en live , que vous pourrez suivre sur Instagram. Sinon, vous pouvez également choisir la nature de vos exercices du jour en vous référant à la première lettre de votre prénom.

Les vidéos toniques de la youtubeuse et sportive Marine Leleu

Athlète amatrice et coureuse de marathon avérée (elle est la première Française à avoir terminé l'Enduroman), Marine Leleu est également connue pour ses vidéos Youtube pleines de punch et de bons conseils. La youtubeuse alterne chroniques ("Comment les athlètes de haut niveau s'adaptent au confinement"), conseils pour faire du sport chez soi et séances d'entraînement adaptées à tous les niveaux. La dernière en date propose une série d'exercices pour progresser en course à pied.