Outre les anti-inflammatoires et les antidépresseurs généralement prescrits aux patients fibromyalgiques, des changements du mode de vie s'avèrent incontournables pour soulager les douleurs musculaires et articulaires, la fatigue chronique et les troubles du sommeil. Voici 5 réflexes pour diminuer les symptômes tout en améliorant la qualité de vie.

S'initier au tai-Chi Fibromyalgie : 5 réflexes pour vivre mieux - © vm - Getty Images Se mettre en mouvement en douceur grâce au tai-Chi est préconisé aux patients fibromyalgiques. Cet art martial chinois est reconnu scientifiquement comme la meilleure option thérapeutique non médicamenteuse dans la gestion pluridisciplinaire de la maladie. Le sport (marche, natation, vélo, Pilates) est recommandé en visant des séances courtes mais régulières. Certaines approches naturelles comme le yoga ou la sophrologie peuvent aider à diminuer la douleur et améliorer le sommeil.

Adopter une alimentation sans gluten Fibromyalgie : 5 réflexes pour vivre mieux - © minoandriani - Getty Images/iStockphoto Environ un tiers des patients connaissent également un syndrome du côlon irritable, voire une maladie de Crohn. Au-delà des troubles gastro-intestinaux, on retrouve parfois une sensibilité alimentaire qui se traduit souvent par la maladie cœliaque. Dans ce cas, une étude américaine a montré une amélioration chez les patients qui ont adopté une alimentation sans gluten.

Booster ses apports en magnésium Fibromyalgie : 5 réflexes pour vivre mieux - © happy_lark - Getty Images/iStockphoto Si les oméga-3 (poissons gras, huile de colza, graines de chia) et la vitamine D sont des nutriments essentiels pour traiter la fibromyalgie, le magnésium reste le plus important d'entre eux, selon les spécialistes. Sans lui, les cellules ne peuvent recevoir de carburant et c'est justement la fatigue chronique et les douleurs musculaires qui endommagent le quotidien des patients. Ces troubles peuvent être soulagés par une supplémentation sous forme de phase d'attaque à envisager avec son médecin.

Modifier son mode de vie grâce à une cure thermale Fibromyalgie : 5 réflexes pour vivre mieux - © nd3000 - Getty Images/iStockphoto Suivre une cure spécialisée en thalassothérapie permet d'acquérir de bonnes bases pour modifier son hygiène de vie. Environ trente établissements proposent aujourd'hui des séjours spécialement dédiés à la maladie. Parmi eux, les Thermes d'Allevard dans l'Isère se sont spécialisés dans l'accueil de ces patients avec des séances alliant des disciplines corps-esprit comme la sophrologie, la méditation, de sudation (sauna japonais), de gestion du stress (luminothérapie et musicothérapie) et rhumatologie.