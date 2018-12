Fausses couches: les femmes touchées auraient un risque accru de maladies cardiovasculaires

De nouvelles recherches ont montré que les femmes qui ont subi une ou plusieurs fausses couches et celles qui ont eu au moins cinq enfants enregistreraient un risque accru de maladies cardiaques et d'accident vasculaire cérébral.

Cette étude, menée par des chercheurs des universités de Cambridge au Royaume-Uni et de Caroline du Nord aux Etats-Unis, a pris en compte des données concernant 8.583 Américaines âgées de 45 à 64 ans sur une période de 30 ans.

Les données comprenaient un historique des maladies cardiovasculaires, du nombre de fausses couches rapportées par les femmes, du nombre de naissances et de leurs pratiques d'allaitement.

Au cours de l'étude, 138 femmes ont rapporté avoir subi des fausses couches et n'avaient pas ensuite eu d'enfants, 3.108 autres avaient un ou deux enfants, 3.126 enregistraient trois à quatre enfants, et 1.694 en avaient cinq ou plus.

Les résultats ont montré que les sujets ayant subi une ou plusieurs fausses couches non suivies d'une grossesse enregistraient un risque accru de 64% de maladies coronaires et un risque augmenté de 46% d'insuffisance cardiaque par rapport à celles qui avaient eu un ou deux enfants.

On notera par ailleurs que celles qui avaient donné naissance à au moins cinq petits enregistraient aussi un risque accru de 38% de crise cardiaque grave, qu'elles aient allaité longtemps ou non.

Au cours de leurs grossesses, les femmes peuvent faire face à de gros changements physiologiques comme la prise de poids, du cholestérol, une plus grande résistance à l'insuline et des changements de structure du cœur. Bien que ces changements soient normalement temporaires, ce sont des facteurs de risques des maladies cardiovasculaires dans la population en général.

Les scientifiques suggèrent que les grossesses répétées pourraient entraîner des changements physiologiques durables, qui pourraient ainsi expliquer leurs résultats.

Le stress associé au fait d'élever cinq enfants pourrait aussi augmenter le risque de maladie cardiovasculaire.

Les maladies immunitaires, les maladies chroniques ainsi que les dysfonctionnements de l'endothélium (ces cellules en contact avec le sang dans les vaisseaux) pourraient expliquer l'association entre fausses couches et maladies cardiovasculaires, ont précisé les chercheurs.

"Cette étude ne vise pas à stresser et à inquiéter les femmes, surtout celles qui ont été ébranlées par une fausse couche. Au contraire, nous voulons responsabiliser les femmes pour que cette connaissance les aide à réduire leur risque", précise le Dr Clare Oliver-Williams, en charge de l'étude.

"La plupart des femmes savent à l'âge de 40 ans le nombre d'enfants et de fausses couches qu'elles ont eus, soit des années avant la survenue des crises cardiaques et autre AVC. Cela leur offre une occasion d'agir sur leurs changements d'habitudes, comme l'exercice et l'alimentation, qui pourront les aider à réduire le risque de maladies cardiovasculaires."