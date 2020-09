Faire l’amour vous maintient autant en forme que le sport !

Sportifs du dimanche, ne culpabilisez plus ! La pratique d’une activité physique, bien que largement conseillée par les autorités sanitaires, n’est pas l’unique possibilité de rester en forme. Faire l’amour présente également de nombreux bénéfices pour la santé… et le moral ! Si la crise sanitaire, et davantage encore le confinement, ont largement contribué à remettre hommes et femmes au sport – et c’est une bonne nouvelle -, certains restent réfractaires à toute activité pouvant accélérer de manière significative leur rythme cardiaque. Ceux-là n’ont certainement pas vu l’occasion de s’adonner à une pratique pourtant loin d’être déplaisante : faire l’amour. Vous ne saviez pas que le sexe regorgeait de bénéfices pour la santé ? Et pourtant…

Des câlins pour protéger votre cœur Avoir une activité sexuelle bien remplie aiderait à lutter contre les maladies cardiovasculaires. Une étude publiée en 2010 dans l’American Journal of Cardiology a notamment montré que les hommes qui font régulièrement l’amour présentent 45% de risque en moins de développer des maladies cardiaques par rapport à ceux qui ne s’y adonnent qu’une seule fois par mois ou moins. Plus de 1000 hommes ont été inclus dans ces recherches, soit un panel assez restreint qui exclut les femmes (et on se demande bien pourquoi) ; ce qui n’empêche pas d’en dégager des résultats significatifs. En 2018, c’est la Fédération Française de Cardiologie (FFC) qui communiquait sur le sujet. "Comme nous le rappelle le Pr François Carré, cardiologue au CHU de Rennes et ambassadeur de la FFC, 'les bénéfices d’une activité sexuelle régulière pour le cœur sont multiples : un rapport sexuel représente un effort physique modéré comparable à la montée de 20 marches à bonne allure. Comme toute activité physique, il contribue à muscler le myocarde, c’est-à-dire le muscle cardiaque, ce qui permet d’éliminer les toxines de l’organisme'", peut-on lire dans un communiqué de la Fédération.

Le sexe, un allié contre la douleur Le sexe pourrait avoir une action bénéfique sur certaines douleurs comme les maux de dos et de tête. Une chose rendue possible au moment de l’orgasme où sont libérées plusieurs hormones comme la sérotonine, la dopamine et l’endorphine. C’est cette dernière qui aurait un pouvoir analgésique, réduisant de fait significativement la sensation de douleur. S’il n’est pas question de soigner tel ou tel mal par le sexe, il apparaît néanmoins que l’amour peut vous soulager de la meilleure des façons et naturellement. Des chercheurs de l’université de Münster ont également fait ce constat dans une étude consacrée aux patients migraineux, publiée en 2013. Deux personnes sur trois ont noté une amélioration de leur crise migraineuse, tandis qu’un tiers a observé une aggravation des symptômes. Notons d’ailleurs que les hormones libérées durant l’orgasme contribuent également à lutter contre le stress et la déprime. Et tout ça, ça peut vous aider à diminuer les douleurs liées aux règles dont souffrent des milliards de femmes sur la planète chaque mois !