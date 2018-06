Faire du sport plutôt que mincir pour les patients cardiaques

La prise de poids n'augmenterait pas le risque de mortalité chez les patients cardiaques, selon une étude norvégienne publiée ce jeudi. Mieux vaut viser une activité physique accrue et régulière sans se soucier de la balance pour vivre plus longtemps.

S'il est recommandé pour la santé de perdre du poids en cas de surcharge pondérale, cela ne serait pas un objectif primordial pour les patients qui souffrent d'une maladie coronarienne.

Des chercheurs de l'Université norvégienne de sciences et de technologie ont constaté auprès de 3.017 individus cardiaques qu'ils pouvaient prendre du poids sans mettre en danger leur santé, y compris les participants déjà en surpoids. Plus surprenant encore, la perte de poids semble être associée à une mortalité accrue chez les patients qui avaient un poids normal à la base, rapporte l'étude, qui a duré 30 ans.

Malgré le lien établi entre obésité et maladie cardiovasculaire, le Dr Trine Moholdt, auteur de l'étude, explique : "Ce que nous savons depuis un certain temps, c'est que pour des patients cardiaques, cela semble être un avantage d'être gras. C'est le soi-disant paradoxe de l'obésité".

La relation entre l'indice de masse corporelle (IMC) et l'espérance de vie est compliquée et dépend de plusieurs facteurs, nuance l'étude.

Les résultats montrent que l'activité physique est plus importante que la perte de poids pour les personnes cardiaques.

Le risque de mort prématurée était plus élevé pour le groupe de patients de l'étude complètement inactifs comparativement aux autres participants, quel que soit leur niveau d'activité.

Les individus qui faisaient un peu d'exercice, même en dessous des 150 minutes recommandées par semaine, diminuaient leur risque par rapport aux sédentaires.

"Faites quelque chose qui vous fait respirer difficilement, de sorte qu'il soit dur de parler, mais pas trop dur pour pouvoir le faire pendant quatre à cinq minutes", conseille le Dr Moholdt. La chercheuse ajoute que les patients cardiaques sont souvent en mauvaise forme, si bien qu'ils ne s'engagent pas dans un mode d'activité intense.

Pour conclure, les auteurs de l'étude recommandent aux patients de faire du sport régulièrement, et pas uniquement dans l'optique de perdre du poids.

"La composition corporelle change par l'exercice et les muscles pèsent plus que la graisse. L'exercice a un effet bénéfique sur tous les organes dans le corps - sur le cerveau, le cœur, le foie, le système vasculaire et bien sûr sur notre musculature," explique le Dr Moholdt.

Ces résultats ont été publiés (en anglais) dans le Journal du Collège américain de Cardiologie (JACC).