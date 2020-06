Faire des études supérieures aiderait à préserver la mémoire.

Une étude réalisée sur 700 personnes âgées de 58 ans et plus suggère un lien entre le niveau d'études et la performance de la mémoire à long terme. Selon la recherche, plus les individus ont fait de longues études, plus leur mémoire semble préservée.

Une nouvelle étude réalisée par des chercheurs du centre médical de l'université de Georgetown (Etats-Unis) parue dans la revue Aging, Neuropsychology, and Cognition suggère que les personnes qui ont suivi des études supérieures sont plus susceptibles d'avoir une bonne mémoire à l'âge de 80 ans, en particulier les femmes.

La recherche a porté sur 704 adultes âgés de 58 à 98 ans. L'objectif était d'évaluer la qualité de la mémoire déclarative des participants. La mémoire déclarative fait référence à notre capacité à nous souvenir de faits ou d'événements précis sur le long terme. L'expérience consistait à tester la mémoire des participants en leur montrant des dessins, puis à les interroger quelques minutes plus tard des objets visualisés.