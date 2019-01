Faire de l'exercice réduit les risques de mortalité pour les personnes diabétiques

Dans un document publié dans le "European Journal of Preventive Cardiology", l'association européenne de cardiologie préventive suggère que les personnes diabétiques de type 2 devraient adopter une activité physique régulière afin d'améliorer leur santé cardiaque et contrôler leur taux de glycémie.

D'après l'OMS, un adulte sur onze est atteint de diabète dans le monde, dont 90% du diabète de type 2. Parmi ces 90%, de nombreuses personnes souffrent de troubles cardiovasculaires, qui sont les principales causes de décès dans ce groupe.

Selon les auteurs, les principaux facteurs du développement d'un diabète de type 2 sont les modes de vie sédentaire et les régimes malsains. "Le diabète double le risque de mortalité, mais plus les patients sont en meilleure forme, plus le risque diminue. Malheureusement, la majorité des patients ne participe pas à des programmes d'exercices", explique le Dr Hareld Kemps, premier auteur et cardiologue au Máxima Medical Center à Eindhoven aux Pays-Bas.

Les auteurs ont donc fourni des recommandations pratiques aux médecins sur les différents moyens de motiver leurs patients, atteints d'un diabète de type 2, à incorporer une activité physique dans leur vie quotidienne.

Les auteurs estiment qu'il n'est pas suffisant de conseiller la pratique d'un sport. L'équipe recommande de fixer des objectifs réalisables pour éviter toute démotivation et de mettre en place des programmes personnalisés pour atteindre ces objectifs.

Le document suggère également la mise en place d'un suivi pour observer l'amélioration de l'état de santé des patients, notamment la santé cardiorespiratoire, et le taux de glycémie.

Les auteurs rappellent l'importance de l'activité physique, qui peut permettre la réduction de prise de médicaments. Cette pratique, même minime, peut avoir des effets bénéfiques sur l'état de santé des patients atteints d'un diabète de type 2.