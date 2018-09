Être écolo même après sa mort? C'est possible...

Être écologiste est un engagement que l’on peut prendre au cours de sa vie et appliquer même après le moment de sa mort. Voici comment.

Le cercueil

En bois exotique recouvert de vernis toxiques, ce n’est pas la seule option de cercueil. Plus économes en ressources naturelles et moins énergivores à brûler, certains cercueils peuvent être fabriqués en carton, osier ou fibres naturelles. Ils ne sont toutefois pas acceptés partout.

Le cimetière

"C’est un espace où on se sent bien et où on ne vient pas en reculant comme dans un cimetière traditionnel." Dans les cimetières naturels, paysages champêtres et cercueils écologiques sont de mise alors que les conservateurs chimiques sont interdits. Au Royaume-Uni, ce sont plus de 270 de ces cimetières qui existent.

La crémation

Brûler un corps est loin d’être un acte écologique puisque cela nécessite plusieurs litres de carburant et que cela provoque l’émission de particules fines ainsi que la production de 160 kg de CO2. Pourtant, il est possible d’installer des filtres à particules fines pour réduire la pollution tout en réutilisant l’énergie de la crémation. En France, le célèbre cimetière parisien du Père-Lachaise utilise cette technique afin de chauffer tout un bâtiment.