Eternuer et tousser, tout un art en période de Covid-19

Depuis le début de la crise sanitaire, tousser ou éternuer en public procure exactement les mêmes sensations qu'emmener son enfant chez le coiffeur alors qu'il a des poux. On se sent épié, jugé, foudroyé du regard… Bref, seul au monde. S'il est impossible de proscrire ces gestes de votre quotidien, il est toutefois conseillé d'adopter de nouveaux réflexes qui limiteront la propagation de la Covid-19... et de tous les autres virus de l'hiver. Voici la marche à suivre pour tousser et éternuer dans les règles de l'art. Atchoum ! Dans le meilleur des cas, cet éternuement aura juste décoiffé la personne en face de vous; dans le pire, de fines gouttelettes se seront propagées dans l'air, voire sur votre voisin, contribuant à la transmission du coronavirus. Apprendre à maîtriser ce réflexe pouvant être la conséquence d'un simple rhume, d'une allergie ou d'une irritation des muqueuses, tout comme la toux, pourrait contribuer à limiter la propagation du virus. Cela tombe bien en ce début d'automne où les maux de l'hiver commencent à circuler.

Le coude, la méthode la plus sûre Les consignes que l'on répète sans cesse aux enfants sont généralement les meilleures et concernent - on a tendance à l'oublier - également les adultes. "Lavez-vous les mains" et "Eternuez ou toussez dans votre coude" sont donc des habitudes à adopter quel que soit l'âge. Mais est-il possible d'éternuer ou de tousser dans son coude lorsque l'on porte un masque ? Oui, disent les scientifiques, qui estiment qu'il s'agit de la meilleure méthode pour éviter aux gouttelettes respiratoires de se propager dans l'air. Attention toutefois à respecter deux principes fondamentaux : évitez au maximum de mettre en contact votre coude avec votre masque et ne vous risquez pas à toucher d'autres personnes avec cette partie du corps. Cela peut paraître logique, surtout en période de distanciation sociale, mais des gouttelettes sont susceptibles de passer malgré tout à travers le masque et de se déposer sur votre coude ou vos vêtements. A prendre en compte donc.