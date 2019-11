"Est-ce de l'herpès?" En quête d'un improbable diagnostic sur Reddit...

"Comment ai-je attrapé chlamydia?", "Petits points rouges", "Poils incarnés ou verrues génitales?": de plus en plus de personnes cherchent des diagnostics de maladies sexuellement transmissibles sur le réseau social Reddit, décrit une étude. C'est ce que les auteurs appellent "crowd-diagnosis" ou "diagnostic participatif".

Ces utilisateurs donnent volontiers leur avis, et vite: la quasi-totalité des messages ont reçu une réponse , avec un temps de réponse de moins de trois heures pour la moitié.

Allo, docteur Google

"Tout le monde parle du docteur Google et des gens qui vont en ligne chercher des informations pour s'autodiagnostiquer", dit John Ayers, épidémiologiste à l'université de Californie San Diego et coauteur de l'analyse. "Mais la réalité est que ce n'est plus comme cela que les gens utilisent internet. Ils veulent de vraies interactions avec de vrais gens."