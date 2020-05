Entraînement à glycogène bas : comment l'appliquer et quels bénéfices ?

Mais ce type de régime ne convient pas à tout le monde. "Si on aime les fruits, comme c'est mon cas, un régime pauvre en glucides peut s'avérer contraignant. Or, je pense qu'il est fondamental de ne pas oublier de se faire plaisir", estime le Dr Kuhn. A la place, le médecin préconise de répartir les glucides de manière stratégique.

Comme son nom l'indique, l'objectif de cette méthode consiste à courir avec un faible taux de glycogène dans les muscles. On pourrait penser que l'une des solutions les plus simples pour y parvenir est de limiter son apport en sucres dans son alimentation quotidienne.

Comment ça marche ?

Lorsque l'on s'entraîne, l'effort entraîne une baisse du glycogène musculaire. Cette baisse provoque un stress physiologique qui sert de signal à notre organisme et enclenche un processus qui permet de s'adapter à l'effort. Courir avec un faible taux de glycogène dans les muscles va donc permettre de gagner en endurance au fur et à mesure des entraînements.

Il existe différentes façons de pratiquer l'entraînement à glycogène bas. On peut par exemple s'entraîner deux fois par jour. "On commence par une séance de running le midi à la place du repas, sans manger ni consommer de boisson glucidique. De cette manière, le niveau de glycogène baisse et enclenche le processus d'adaptation des muscles. On laisse passer 5 ou 6 heures, afin de prolonger au maximum l'adaptation. Puis on enchaîne sur une deuxième séance le soir en rentrant. Après cette seconde séance, on peut enfin manger", décrit le Dr Kuhn.

Le médecin recommande également le "sleep low", qui consiste à s'entraîner le soir, puis le lendemain matin sans consommer de glucides entre les deux. "Prenez quelques précautions lors de vos premières séances d'entraînement. Restez près de chez vous et emportez un petit en-cas, de manière à pouvoir rentrer rapidement et reprendre des forces si vous vous sentez trop faible pendant la course", conseille Fabrice Kuhn.