Endométriose : la nanomédecine pour un nouveau traitement

Les lésions détruites par la chaleur

Des expériences réalisées sur des modèles primates développés par Ov Slayden ont montré que les nanoparticules artificielles peuvent s'accumuler efficacement dans le tissu endométrial 24 heures après avoir été administrées.

"La chaleur générée éradique complètement les lésions endométriales en un jour ou deux."

"Le Dr Slayden et moi avons créé cette équipe il y a des années pour aider les chirurgiens à mieux visualiser et traiter les lésions de l'endométriose, et nous nous en rapprochons", précise la Pre Taratula.



Bien que d'autres recherches soient nécessaires avant d'aboutir à des essais cliniques sur des êtres humains, les scientifiques considèrent que ces résultats valident la théorie selon laquelle "certains principes fondamentaux de la nanomédecine utilisés pour le cancer peuvent potentiellement être utilisés pour le développement de nouvelles stratégies basées sur les nanoparticules dans le traitement et l'imagerie de l'endométriose".