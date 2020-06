Endométriose : des conséquences importantes sur la vie sociale et professionnelle des patientes.

Selon une enquête Endofrance réalisée en janvier 2020 en collaboration avec le laboratoire Gedeon Richter et l’institut Ipsos, 65% des femmes atteintes d’endométriose estiment que leur maladie affecte leur bien-être au travail. Bien qu’on en parle de plus en plus dans les médias, l’endométriose, maladie gynécologique qui touche une femme sur dix, accuse encore un retard diagnostic de sept ans en moyenne. Très invalidante au quotidien dans ses formes les plus sévères, son symptôme le plus connu reste les règles douloureuses. Cette maladie, qui se caractérise par la présence de tissu endométrial hors de l’utérus, se manifeste de plusieurs manières, selon le degré de sévérité de la femme qui en souffre. Les souffrances de la patiente peuvent être multiples et ne concernent pas uniquement les règles comme beaucoup le pensent : douleurs pelviennes, gêne pendant les rapports sexuels, difficultés pour uriner, crampes abdominales…

Former le corps médical et créer des centres spécialisés D’après l’enquête dévoilée par l’association EndoFrance et réalisée auprès de 16.000 patientes, l’endométriose impacte de nombreux aspects de la vie quotidienne de ces femmes que ce soit sur le plan sexuel (55%), psychologique (54%) ou physique (50%). La vie professionnelle elle aussi s’en retrouve fortement bouleversée : 65% des femmes actives interrogées déclarent que leur maladie a un impact important sur leur bien-être au travail. L’enquête précise par ailleurs que les patientes souffrent en moyenne de 4,6 symptômes lorsque la maladie commence à se manifester. Bien qu’il n’existe pour l’instant aucun traitement définitif pour soigner l’endométriose, la prise de pilule estro-progestative ou d’anti-inflammatoires peut aider à réduire les douleurs. Parmi les patientes interrogées, 66% suivent un traitement, la plupart du temps hormonal (45%), comme la pilule ou le stérilet. L’amélioration de la formation des professionnels de santé et la création de centres d’experts sont les deux mesures plébiscitées pour améliorer le vécu et la prise en charge des patientes. Près de 8 femmes sur 10 préféreraient être soignées dans un centre spécialisé dans la prise en charge de l’endométriose et ce, même si l’établissement se situe loin de leur domicile.