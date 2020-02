Encore trop de personnes exposées au tabagisme passif.

Les enfants particulièrement vulnérables

La fumée de tabac est nocive pour la santé des fumeurs mais également pour leur entourage, qui est exposé à la fumée émise par la cigarette elle‑même (fumée primaire) et à celle recrachée par les fumeurs (fumée secondaire).

Chez les enfants, l'exposition à la fumée de tabac double le risque de mort subite du nourrisson, augmente les risques d'infections respiratoires de 55%, d'asthme de 32% et d'otites aiguës de 38%.

Chez les adultes, on estime que le tabagisme passif est responsable de 1.100 décès chaque année en France (par infarctus, accident vasculaire cérébral, cancer du poumon ou maladies respiratoires chroniques) et qu'il augmente d'environ 25% le risque de maladies coronariennes et de cancer du poumon pour les non‑fumeurs, ajoute l'agence sanitaire.