En Suède, le nettoyage de la mort pour se préparer à partir sereinement

"Je fais ce nettoyage de la mort plusieurs fois par semaine et cela me calme" : dans son coquet appartement du centre de Stockholm, Lena Sundgren, 84 ans, débarrasse sa bibliothèque à la lueur d’une bougie, pour le jour où elle ne sera plus là.

Pour sa fille Jane, 53 ans, la pratique est avant tout un soulagement pour les proches des défunts : "Tous ceux qui ont une vie active aimeraient avoir le moins d’affaires possibles à gérer quand leurs parents ne sont plus là". "Je lui suis très reconnaissante pour le travail qu’elle a déjà accompli et je suis heureuse que le mouvement prenne dans le monde entier", s’enthousiasme-t-elle.

L’ouvrage de Margareta Magnusson, intitulé "Le délicat art suédois du ménage de la mort", a été traduit dans de nombreuses langues. Il a même acquis le statut de "best-seller" grâce au New York Times et fédère aujourd’hui une communauté active de 18.000 personnes sur Facebook. Une blogueuse américaine, qui met en application ses préceptes, comptabilise plus de 3 millions de vues dans une vidéo en ligne.

En Suède, la pratique prend racine dans une tradition domestique ancienne. "Il y a quarante ans, une voisine très âgée m’avait expliqué qu’elle allait faire ce ménage de la mort", se souvient Kristina Adolphson, ancienne actrice, elle aussi adepte du döstadning. "Ça m’aide à réaliser qu’on ne vit pas éternellement", analyse-t-elle.

Pour Margareta Magnusson, c’est avant tout une particularité culturelle suédoise qui explique le phénomène : "La mort, on en a peur partout dans le monde. En Suède aussi, bien sûr, mais nous, on en parle !" Dans sa garde-robe, il ne reste plus que quelques vêtements. Son salon est, lui, encore peuplé de figurines d’animaux et de trolls. "J’ai fait le nettoyage de la mort à de nombreuses reprises mais il me reste encore pas mal de choses… On n’en finit jamais tout à fait", reconnaît-elle.