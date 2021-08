En Suède, des patients choisissent l’ethnicité de leur médecin et c’est accepté

A sa demande, le nom et le prénom de ce généraliste agréé ont été changés . "Maintenant, avec mes collègues, on en rit dans la salle de déjeuner. Les infirmières (qui s’occupent de la prise de rendez-vous, ndlr) débarquent en disant 'ils ont encore annulé en voyant ton nom'".

"Quand je travaillais en psychiatrie, un patient a annulé trois fois son rendez-vous avec moi, car il ne voulait pas être examiné par un 'médecin étranger'", explique Navid Ghan, 30 ans. "Finalement, il n’a pas eu le choix, j’étais le seul médecin sur place. Pendant la consultation, même s’il voyait que je parlais suédois sans aucun accent, il me disait 'vous, les étrangers, vous ne comprenez rien' ", raconte, un brin désabusé, le trentenaire, qui a grandi et étudié en Suède.

"Nous avons Maria, Sanna et Elsa. Trois femmes à la peau claire", a pourtant répondu un secrétariat médical. "Une pratique inacceptable", a dénoncé la ministre de l’Egalité, Märta Stenevi. Pour Madeleine Liljegren, responsable de l’association des jeunes médecins, elle s’explique notamment par "une situation de concurrence entre les établissements de soins pour obtenir les patients, et donc la rémunération", les centres de soin obtenant un financement selon le nombre de malades.

"Les soignants se disent sans doute 'je vais satisfaire sa demande', bien que choquante, pour pouvoir garder le patient", dénonce-t-elle, d’autant que certains centres manquent de malades. Ils sont pourtant obligés de respecter la législation anti-discrimination, que ces pratiques violent.

Pour Makih Fatelahi, médecin de 28 ans à Kronoberg (sud), dont l’identité a également été modifiée à sa demande, certains patients craignent de ne pas se faire comprendre : "Le problème c’est qu’ils ne voient que ton nom lors de la prise de rendez-vous, tu n’as pas le temps d’établir un contact humain avant de te faire évincer".

Pour l’Ombudsman de l’Egalité (DO), une agence publique de lutte contre les discriminations, Lars Arrhenius, choisir son médecin en fonction de sa couleur de peau est le signe d’un "développement inquiétant" dans la société suédoise.

"Tout est très polarisé, et de plus en plus dur quand on parle de ces questions", constate-t-il à l’heure où l’extrême-droite des Démocrates de Suède, jouit de plus de 20% des intentions de vote.

En 2020, DO a reçu un peu plus de 3500 plaintes de discrimination, 1146 concernait l'"ethnicité" dans un pays traditionnellement homogène, qui a vu sa population immigrée doubler en vingt ans.

Navid Ghan confie ne pas s’être senti soutenu par sa hiérarchie qui observe pourtant le racisme de plusieurs patients. Et il n’est pas le seul à pointer l’absence de consignes internes pour affronter ce type de comportement : "On finit par ne plus y faire attention. Personnellement, pour ne pas laisser mes émotions prendre le dessus, j’agis selon un algorithme mental : est-ce que ce patient a vraiment besoin de mon aide ? Si oui, je le prends en charge sans faire attention aux commentaires. Si non, je demande à un collègue de prendre ma place".