Chaque semaine, cet originaire du Sud-Ouest passe en revue la quarantaine d’espèces végétales qu’il a plantées. Les atoumos avec leurs fleurs roses et blanches, les petites feuilles dentelées de la brisée et les bottes touffues de citronnelles. Autant de plantes qu’il transforme ensuite en tisanes.

En Martinique, les plantes médicinales se modernisent pour soigner les maux - © LIONEL CHAMOISEAU - AFP

Voilà près de sept ans que cet agronome et son épouse ingénieure chimiste martiniquaise se sont lancés. "On était salariés et on sentait qu’on allait avoir des difficultés dans nos carrières. Et il commençait à y avoir des communications sur les 'plantes libérées' (du monopole pharmaceutique, ndlr). On s’est dit 'pourquoi pas'?".

Ainsi est née leur Herboristerie Créole. Ils ont d’abord proposé des compléments alimentaires en gélules avant de se lancer dans les infusions vendues en pharmacies et épiceries fines : "les Martiniquais préfèrent. Ça leur rappelle leur grand-mère". Car les plantes médicinales ont longtemps été consommées aux Antilles en tisane mais aussi en bain ou en application cutanée.