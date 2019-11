En France, les diabétiques n'ont pas le droit de devenir pilote d'avion ou sapeur-pompier

La Fédération Française des Diabétiques milite, à travers une pétition et une campagne de sensibilisation lancées le 17 octobre dernier, pour que le gouvernement révise les textes réglementaires interdisant aux personnes diabétiques d’exercer certaines professions. Pompier, pilote d’avion, hôtesse de l’air… Des métiers qui peuvent faire rêver les enfants mais auxquels les diabétiques doivent renoncer, parfois dès leur plus jeune âge. En France, des textes interdisent spécifiquement la pratique de certains métiers aux personnes atteintes de cette maladie chronique qui touche près de 4 millions de personnes dans l’Hexagone.

Des textes obsolètes face à la technologie actuelle "Ces règles rédigées il y a plusieurs décennies ne tiennent pas compte des nouvelles technologies de surveillance et de soin dont disposent les diabétiques aujourd'hui en France, comme les pompes à insuline et la mesure en continu du glucose", déplore Sylvie Picard, diabétologue et membre de la Fédération française des diabétiques.



"Pour les métiers qui ne posent aucun problème de sécurité comme contrôleur SNCF, ces interdictions peuvent paraître tout à fait aberrantes. Pour ce qui est des métiers dits "de sécurité" comme pilote d'avion ou gendarme, il faut effectivement imposer des mesures avec les patients diabétiques. Mais cela devrait être au cas par cas... Une des premières étapes devrait être de pouvoir prouver que les patients sont tout à fait capables de se surveiller et de se soigner", ajoute la médecin. Le diabète de type 1 se déclarant dans la moitié des cas avant l'âge de 20 ans, l'orientation professionnelle peut directement en pâtir, comme pour la championne du monde de karaté Alizée Agier, qui a passé le concours de gardien de la paix il y a quelques années. Seul test où elle a échoué: la visite médicale, au cours de laquelle elle a signalé son diabète, ce qui lui a valu d'être recalée.

Des gens perdent leur travail Mais le diagnostic peut aussi s'annoncer chez une personne qui occupe déjà un poste, par exemple si elle souffre d'un diabète de type 2 ou d'un diabète de type 1 diagnostiqué tardivement. C'est précisément ce qui est arrivé à Yoann, 30 ans, ancien gendarme. "J'ai été diagnostiqué diabétique de type 1 en novembre 2017. A l'époque, j'étais gendarme motocycliste depuis dix ans. Après un séjour à l'hôpital, j'ai dû me rendre à une visite médicale auprès du médecin militaire. Conformément au "Concours commissaire et officier", j'ai été déclaré inapte à exercer mon travail. A partir de là, on m'a retiré mon arme et mon véhicule et j'ai été confiné à la caserne. J'ai été mis au placard, je n'avais plus de perspectives d'évolution. Ma carrière était brisée", raconte-t-il.