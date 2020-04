En Espagne, le filon des parois de séparation dans les bars

En Espagne, les innombrables bars sont au centre de la vie sociale. Manuel Gil s’est lancé dans un "business" qu’il espère porteur : les parois transparentes isolant les clients pour éviter toute contagion.

"Un pays enfermé finit par mourir de faim", lance cet entrepreneur de 50 ans, qui espère tirer profit de la réouverture des établissements, dont la date n’a pas été fixée dans le troisième pays le plus endeuillé du monde, soumis à un confinement très strict depuis mi-mars.

En Espagne, l’hôtellerie-restauration représente plus de 300.000 établissements et 1,7 million d’emplois. Le secteur, qui pèse 6,2% du PIB, selon l’organisation patronale, craint la suppression de 270.000 emplois et la fermeture de 15% des établissements si la réouverture a lieu à la fin du premier semestre.