En cas d'insuffisance cardiaque, continuer à boire modérément ne serait pas dangereux

Une nouvelle étude suggère que les personne de plus de 65 ans dont on vient de diagnostiquer une insuffisance cardiaque peuvent continuer à boire de l'alcool de manière modérée, sans que cela n'aggrave leur état de santé.

L'étude, publiée dans JAMA Network Open et réalisée par l'école de médecine de l'Université de Washington, révèle que les personnes qui avaient pour habitude de consommer de l'alcool et qui ont continué à boire modérément même après l'annonce de leur maladie, ont survécu plus longtemps que ceux qui ont décidé d'arrêter de consommer de l'alcool.

Pour parvenir à de telles conclusions, l'équipe de recherche a analysé les résultats d'une étude menée entre 1989 et 1993 sur un échantillon de 5.888 personnes. Parmi ces dernières, 393 avaient développé une insuffisance cardiaque.

L'équipe de scientifiques a dispatché les dossiers de ces 393 patients en quatre catégories: les personnes qui ne buvaient jamais, les patients qui buvaient dans le passé et avaient arrêté après l'annonce de la maladie, les personnes qui buvaient maximum sept verres par semaine et les personnes qu buvaient plus de huit verres par semaine.

Les chercheurs ont pris en compte différents facteurs tels que l'âge, le sexe, la race, le niveau d'éducation, le tabagisme ou la pression artérielle.

Après avoir évalué ces variables, les chercheurs ont pu établir un lien entre une consommation modérée d'alcool (maximum 7 verres par semaine) et une vie prolongée, pour les personnes qui buvaient initialement.

Les chercheurs ont estimé cette augmentation de la longévité à 383 jours en moyenne, variant de 17 à 748 jours.

Les résultats établissent donc que les personnes qui continuent à consommer de l'alcool modérément ont une espérance de vie significativement plus élevée que celles qui arrêtent après annonce de la maladie.

En revanche, ils ne suggèrent pas que les non buveurs devraient commencer à consommer après un diagnostic d'insuffisance cardiaque...