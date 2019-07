En 2020, Elon Musk devrait pouvoir lire vos pensées pour vivre en symbiose avec les intelligences artificielles

C’est au cours d’un stream en ligne que la société a présenté son implant : un boîtier derrière l’oreille et des électrodes insérés dans le cerveau , à proximité des neurones et des synapses. L’opération en elle-même devrait être effectuée par un chirurgien… robotique lui aussi. Ces électrodes pourraient alors capter les informations transmises dans les neurones , via un minuscule senseur.

Créer un lien entre les machines et nous

Le premier test sur un être humain devrait être effectué l’année prochaine. Mais il semblerait que des essais aient déjà été menés sur des singes. Ainsi, lors d’une séance de questions-réponses, Elon Musk a répondu de façon énigmatique "Un singe a réussi à contrôler un ordinateur avec son cerveau". Seuls des tests sur des rats sont confirmés.

La mission principale de cette nouvelle technologie est de se servir de notre cerveau, connecté via les électrodes, comme une interface entre la pensée humaine et les ordinateurs. Cela pourrait permettre, par exemple, de mener des recherches, mettre en place des traitements ou, plus inquiétant, de permettre de "compresser le temps entre la pensée et l’action". Et, de manière plus utile, de donner la capacité à des personnes paralysées de contrôler par la pensée leur ordinateur, et donc d’être beaucoup plus autonome.