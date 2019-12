En 2019, le pas de géant de la thérapie génique

Victoria a une maladie génétique du sang, la drépanocytose. Elle a participé à un traitement expérimental. Ses cellules-souches (sang) ont été expédiées dans un laboratoire, où leur ADN a été modifié grâce à un nouvel outil appelé Crispr/Cas9 (prononcer: "crispeur") et surnommé ciseaux moléculaires . Puis, on lui a retransfusé les cellules modifiées génétiquement, qui sont retournées au bercail, dans la moelle osseuse. "Miracle", dit Victoria: au bout d'un mois, celle-ci produisait des globules normaux.

Mais Crispr, inventé en 2012, a démocratisé la pratique car il est plus simple que les technologies précédentes, moins cher et utilisable dans de petits laboratoires.

Contre les dérives, l'auto-régulation

La simplicité de Crispr a dopé l'imagination des apprentis sorciers. En Chine l'an dernier, un scientifique, He Jiankui, a modifié avec Crispr des embryons lors d'une fécondation in vitro, qui sont devenus les jumelles Lulu et Nana, provoquant sa mise au ban de la communauté scientifique internationale. Un Russe, Denis Rebrikov, envisage d'utiliser Crispr pour aider des parents sourds à avoir des enfants sans le handicap.

Mais l'autodiscipline éthique semble prévaloir.

Pour les animaux, la tentation est de modifier le génome d'espèces entières. Leurs concepteurs avancent prudemment, conscients de l'imprévisibilité des réactions en chaîne sur l'écosystème.

Emmanuelle Charpentier ne croit pas aux prédictions les plus sombres. Elle reste persuadée que la technologie tend à être utilisée pour le meilleur et qu'en substance, l'avenir apportera plus de Victoria que de Lulu et Nana.