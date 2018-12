Elle tue plus que l'alcool… Connaissez-vous la maladie du soda?

C'est la première cause de cancer du foie en France.

La NASH, stéatose hépatique non alcoolique ou maladie du soda, est une maladie causée entre autres par une surconsommation de sucre. "C’est la maladie du 21ème siècle. C’est une maladie qui touche 6 millions de personnes en France", explique le journaliste sportif Pierre Ménès, qui en a été victime.



Comme l'explique l'hépatologue Patrick Marcellin, "l'excès de sucre entraîne un excès de graisse dans le foie". Sauf qu'aujourd’hui, le sucre est partout. Du ketchup en passant par les glaces ou encore les pizzas ou autres produits surgelés, très peu d'aliments y échappent. Les chiffres sont d'ailleurs alarmants: un Français consomme en moyenne 35 kg de sucre par an, parfois sans le savoir.

Diagnostiquée à temps, la maladie n'est pas irréversible et peut se traiter. Pour cela, il faut maîtriser son alimentation et avoir une activité physique qui soit régulière. En effet, sucre, graisse et sédentarité sont le cocktail parfait pour être atteint de cette maladie.

Dans les cas les plus graves, la NASH peut entraîner une cirrhose ou un cancer du foie et même nécessiter une greffe.