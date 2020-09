Synonyme d’appréhension pour le plus grand nombre, la rentrée est tout particulièrement stressante cette année après une longue période de confinement et une crise sanitaire qui ne semble pas s’essouffler. Le sommeil, ou plus exactement les difficultés d’endormissement et les réveils nocturnes, figure parmi les conséquences directes de vos angoisses et préoccupations. Sophrologie, box de méditation, arrêt des écrans en soirée… Il existe heureusement des pratiques simples à adopter au quotidien pour profiter pleinement d’un sommeil récupérateur. Vous êtes fatigués, vous vous couchez, et finissez par tourner dans tous les sens sous votre couette sans pouvoir trouver le sommeil. Un scénario que connaissent des millions de personnes à travers le monde et qui peut nuire à la santé comme au moral sur le long terme. Et encore on ne parle que d’endormissement… Les nuits agitées, les réveils nocturnes, voire les insomnies, sont tout aussi néfastes, si ce n’est pire, pour votre organisme, votre concentration, et même votre qualité de vie. Plusieurs astuces, parfois surprenantes mais souvent liées au bon sens, offrent la possibilité de se coucher dans les meilleures conditions. Les experts de l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INVS) recommandent dans un premier temps de lever le pied sur les excitants, à savoir le café et certains sodas et boissons énergisantes. Logique, dites-vous ? Pas si évident que cela si l’on considère qu’ils conseillent de les stopper après 14h, assez tôt dans la journée en somme. Par contre, certaines boissons peuvent être bues pendant la soirée pour favoriser un endormissement simple. Dans la même veine, s’il est recommandé de dîner, mieux vaut éviter de se jeter sur des mets trop gras et favoriser les féculents.

Stop aux écrans ! Ecrans, sieste, sophrologie : des pratiques à la portée de tous pour bien dormir - © Luis Alvarez - Getty Images Encore du bon sens, et pourtant il est difficile de décrocher de la télévision, de l’ordinateur, de la tablette ou du smartphone qui rythment nos journées de travail comme nos loisirs. Là encore, les experts sommeil y mettent le holà ! Il est conseillé de ne pas rester scotché aux écrans tout au long de la journée et de jongler avec des activités physiques et manuelles. Vous pouvez également faire un 5 minutes de yoga avant de vous coucher pour détendre vos muscles et vous mettre dans de bonnes dispositions pour vous endormir. Autre recommandation et non des moindres, il convient d’éteindre tous les écrans entre 1h et 2h avant le coucher. Il est bien question de les "éteindre" et non de les mettre en veille en étant à l’affût de la moindre luminosité qui indiquerait l’arrivée d’un message, d’un appel ou d’une information et attirerait inévitablement votre attention.