Ecouter Mozart pourrait réduire les crises d'épilepsie.

La musique classique serait-elle un remède naturel ? Selon des chercheurs du Krembil Brain Institute at Toronto Western Hospital, elle pourrait en tout cas aider les patients épileptiques à gérer la fréquence de leurs crises. Plus précisément, c'est la partition "Sonate pour deux pianos en ré majeur, K. 448" de Wolfgang Amadeus Mozart qui exercerait ces vertus thérapeutiques.

"L'effet Mozart", une aide thérapeutique crédible

"Au cours des 15 à 20 dernières années, nous avons beaucoup appris sur la façon dont l'écoute d'une des compositions de Mozart chez des personnes épileptiques semble réduire la fréquence des crises. Mais l'une des questions auxquelles il fallait encore répondre était de savoir si les individus montreraient une réduction similaire de la fréquence des crises en écoutant un autre stimulus auditif - faisant office de pièce témoin - par rapport à Mozart", explique la Dre Marjan Rafiee, qui a dirigé l'étude.

Au cours des trois premiers mois, la moitié des patients ont écouté la Sonate de Mozart une fois par jour, puis sont passés à une autre version à la tonalité brouillée pendant le même laps de temps. Les autres patients ont procédé dans le sens inverse, avec une écoute du morceau modifié pendant les trois premiers mois, puis de la version originale.

Tout au long de l'expérience, les patients ont tenu un journal de bord afin de renseigner la fréquence de leurs crises. Les prescriptions médicales relatives aux traitements pour soigner l'épilepsie sont restées inchangées pendant toute la durée de l'étude, précisent les chercheurs.

"Nos résultats ont montré que l'écoute quotidienne du premier morceau de Mozart K.448 était associée à une réduction de la fréquence des crises chez les personnes épileptiques adultes."

"Cela suggère que l'écoute quotidienne de Mozart peut être considérée comme une option thérapeutique supplémentaire pour réduire les crises chez les personnes épileptiques", conclut la chercheuse.

Compte tenu de la faible taille de l'échantillon, la prochaine étape consistera à mener des études de plus grande envergure et sur une plus longue période, notent toutefois les auteurs de la publication.