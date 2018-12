E.coli, une bactérie pleine de secrets

Elle a sauvé des millions de vies.

En 30 ans, des millions de personnes ont été sauvées grâce à cette bactérie nommée Escherichia coli. E.coli est l'un des êtres vivants les plus étudiés au monde. Comme toute bactérie, elle peut produire des molécules, notamment par manipulation génétique. En 1978, le scientifique Herbert Boyer a eu l'idée d'insérer dans cette bactérie un gène humain: celui de l'insuline. L'insuline est une hormone produite naturellement par le corps, qui permet de réduire le taux de sucre dans le sang lorsqu'il est trop élevé.

L'allié des diabétiques

Mais les diabétiques en produisent trop peu et doivent s'en injecter après chaque repas. La technique développée par Herbert Boyer a permis une production fiable et industrielle de cette insuline. Comme l'insuline d'origine bactérienne, de nombreux médicaments sont aujourd'hui produits grâce à des organismes génétiquement modifiés tels que des bactéries, des levures, des plantes et des animaux. Ce mélange de sciences du vivant et de technologie s'appelle la biotechnologie.

L'insuline d'origine bactérienne permet de soigner une partie des 425 millions de diabétiques dans le monde.