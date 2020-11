Du dentifrice sur votre pénis pour durer plus longtemps : une mauvaise idée !

Pouvoir durer plus longtemps au lit, le rêve de nombreux hommes depuis bien longtemps. Ce n’est pas pour rien que les arnaques sur le Net jouent énormément là-dessus : "vous voulez durer plus longtemps ? Essayez donc ce produit miracle".

Le nouveau produit "miracle" qui inonde le net depuis un an serait le dentifrice. Une tendance inquiétante qui, selon les experts, pourrait endommager gravement votre pénis et provoquer des brûlures douloureuses tant sur vous que sur votre partenaire. En effet, cette technique bizarre expose les femmes à un risque élevé de contracter une infection vaginale.

Des vidéos YouTube qui témoigneraint de l’efficacité

Une série de vidéos YouTube et de publications Reddit ont affirmé que la nouvelle méthode bizarre pouvait faire des merveilles. En particulier, un post YouTube, mis en ligne par l’utilisateur Jose Barber, affirme que cette technique du dentifrice "empêche l’éjaculation précoce et la dysfonction érectile sans médicaments dangereux – et vous durerez 30 minutes de plus".