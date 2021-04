Dormir trop peu est associé à un risque accru de démence.

Plus

Dormir six heures ou moins par nuit entre 50 et 70 ans est associé à un risque accru de démence, selon une nouvelle étude réalisée sur près de 8.000 adultes britanniques suivis durant plus de 25 ans. L'étude publiée dans la revue Nature Communications montre un risque de démence plus élevé, de 20 à 40%, chez les "petits" dormeurs, dont la durée de sommeil est inférieure ou égale à six heures par nuit à l'âge de 50 ou 60 ans, par comparaison avec ceux qui ont des nuits "normales" (7 heures).

Les "petits" dormeurs largement plus exposés Ces travaux, qui suggèrent l'existence d'un lien entre la durée du sommeil et le risque de démence, sans pour autant permettre d'affirmer une relation de cause à effet. La chercheuse Séverine Sabia et ses collègues ont observé un risque accru de démence de 30% chez les personnes âgées de 50 à 70 ans qui avaient systématiquement une courte durée de sommeil, indépendamment de leurs éventuels problèmes de santé cardiovasculaire, métabolique ou mentale (dépression) qui constituent des facteurs de risque de démence. Pour l'étude, les participants ont évalué eux-mêmes la durée de leur sommeil à six reprises entre 1985 et 2015. Et, en 2012, environ 3.900 d'entre eux ont également porté une montre avec accéléromètre, qui capte les mouvements pendant la nuit, afin de vérifier la précision de leurs estimations. Ce qui a confirmé les résultats sur le risque de survenue de démence sur une période allant jusqu'en mars 2019.