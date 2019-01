Dormir moins de 6h par nuit pourrait augmenter le risque de maladies cardiovasculaires

Des chercheurs ont montré qu'une nuit de sommeil de moins de 6h pourrait accroître le risque de maladies cardiovasculaires, mais aussi que les nuits trop longues pourraient aussi avoir un effet néfaste sur la santé cardiaque.

Cette nouvelle étude, menée par des chercheurs américains et espagnols, a suivi 3.974 adultes espagnols sans antécédents de maladie cardiaque. Ils demandèrent aux participants de porter un actigraphe, un petit appareil qui mesure en continu l'activité et les mouvements. Ils devaient porter cet appareil pendant 7 nuits, pour mesurer leur sommeil.

Suite à cela, ils ont divisé les sujets en quatre groupes: ceux qui dormaient moins de 6h, ceux qui dormaient entre 6 et 7h, ceux qui dormaient entre 7 et 8h et ceux qui enregistraient des nuits de plus de 8h de sommeil.

Les participants devaient aussi passer une échographie 3D du cœur ainsi qu'un scanner cardiaque pour rechercher des signes de maladie cardiaque.

Leurs résultats ont montré que les participants qui dormaient moins de 6h par nuit enregistraient un risque accru de 27% de développer de l'athérosclérose en comparaison avec les personnes qui dormaient entre 7 et 8h chaque nuit.

De plus, les personnes qui enregistraient une mauvaise qualité de sommeil (avec de nombreux réveils et un sommeil agité) augmentaient de 34% leur risque d'athérosclérose en comparaison avec les sujets qui dormaient paisiblement.

"Il est important de comprendre qu'une durée de sommeil de bonne qualité peut vaincre les effets néfastes des petites nuits", a noté le co-auteur Valentin Fuster.

En revanche, les nuits trop longues sembleraient aussi avoir des conséquences néfastes sur la santé, les scientifiques ayant trouvé une association entre dormir plus de 8h par nuit et une augmentation de l'athérosclérose.

"Les maladies cardiovasculaires sont un problème majeur mondial, et nous les prévenons et les traitons en adoptant plusieurs approches, notamment par des traitements pharmaceutiques, l'activité physique et l'alimentation. Mais cette étude souligne que nous devons inclure le sommeil comme l'une des armes à utiliser pour lutter contre la maladie cardiaque, un facteur que nous compromettons chaque jour", a expliqué le directeur de l'étude José M. Ordovás. Et de préciser que "c'est la première étude à montrer que le sommeil mesuré de manière objective est associé de manière indépendante à l'athérosclérose à travers le corps, pas uniquement au niveau du cœur."

Ordovás a aussi ajouté que de précédentes études avaient montré qu'un manque de sommeil augmentait le risque de maladies cardiovasculaires en accroissant les facteurs de risques de maladie du cœur comme la glycémie, la tension, l'inflammation et l'obésité.

Les personnes qui cherchent à améliorer leur qualité de sommeil doivent limiter leur consommation d'alcool et de caféine car les chercheurs ont trouvé que la consommation de ces deux substances était plus importante chez les personnes qui enregistraient un sommeil agité et plus court que les autres.

"Nombreuses sont les personnes qui pensent que l'alcool est un bon déclencheur de sommeil mais il y a un effet ricochet", note le professeur Ordovás. "Si vous buvez de l'alcool, vous pouvez vous réveiller après une courte période de sommeil et avoir des difficultés à vous rendormir. Et si vous arrivez à vous rendormir, c'est souvent un sommeil de mauvaise qualité."

Il précise que pour la caféine, "tout dépend de la génétique, si vous métabolisez le café plus rapidement, cela n'aura pas d'incidence sur votre sommeil, mais si vous le métabolisez doucement, la caféine peut avoir des effets sur votre sommeil et augmenter les risques de maladies cardiovasculaires".