Dormez-vous les yeux ouverts ? Vous êtes loin d'être le seul !

Si vous faites partie de ces 20% qui en souffrent, il est possible que votre enfant en souffrira également, car ce syndrome semble héréditaire, comme on l’apprend sur CNN . Mais pas de panique, on en "guérit".

Cela vous est-il déjà arrivé de voir un ami ou un partenaire les yeux grands ouverts pendant la nuit, semblant vous observer de la manière la plus creepy qui soit ? Ce n’est probablement pas l’œuvre d’un psychopathe (on espère pour vous) mais bien une maladie appelée lagophtalmie nocturne et, selon la National Sleep Foundation, jusqu’à une personne sur cinq en serait atteinte, y compris les bébés.

Parfois un signe de maladie sous-jacente

La lagophtalmie nocturne se produit lorsque les paupières ne se ferment pas suffisamment pour couvrir l’œil, partiellement ou complètement. Il s’avère que dormir les yeux ouverts est mauvais pour votre santé et qu’il faut en parler à votre médecin : cela peut signaler un problème médical grave et sous-jacent tel qu’un accident vasculaire cérébral, une maladie thyroïdienne ou des lésions du nerf facial.

Une autre raison qui expliquerait que les paupières ne se ferment pas serait une blessure ou un problème avec la paupière elle-même. Le syndrome de flaccidité palpébrale (la paupière molle) où les paupières deviennent lâches et caoutchouteuses et peuvent facilement s’ouvrir lorsque vous vous retournez la nuit en est un exemple. Ce syndrome est également souvent lié à l’apnée obstructive du sommeil, un trouble du sommeil dangereux où les tissus mous de votre gorge se détendent temporairement, rétrécissant vos voies respiratoires. La respiration est momentanément interrompue.

De plus, dormir les yeux ouverts peut également gâcher votre sommeil. La lumière stimule le cerveau, donc à moins que vous ne dormiez dans un espace totalement hermétique à la lumière, vous avez plus de risques de vous réveiller et ainsi de passer une mauvaise nuit.

Ce n’est pas non plus bon pour vos yeux. Vos paupières doivent se fermer complètement la nuit pour que les larmes et l'humidité puissent nettoyer et réparer votre cornée.

Si elle n’est pas traitée, selon la National Sleep Foundation, la lagophtalmie nocturne peut entraîner "des yeux secs, une vision trouble, une infection et même des problèmes de la vision permanents".