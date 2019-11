Diabète : le risque cardio-vasculaire est plus élevé chez les femmes

Dans une nouvelle recherche regroupant des données d’études démographiques, des chercheurs européens insistent sur l’importance de prévenir les risques cardio-vasculaires pour les patients diabétiques, en particulier chez les femmes qui sont presque deux fois plus exposées que les hommes.



Le diabète de type 2, le plus répandu

Alors que le diabète de type 1 touche environ 10% de la population diabétique, le diabète de type 2 concerne 90% des diabétiques. "La prévalence mondiale du diabète devrait augmenter de façon spectaculaire au cours des prochaines décennies, à mesure que la population augmente et vieillit, parallèlement au fardeau croissant de la surcharge pondérale et de l’obésité, dans les pays développés et en développement", alertent des médecins auteurs d’une recherche parue dans l’European Journal of Preventive Cardiology sur les complications à long terme du diabète.

Les maladies cardiovasculaires représentent la principale cause de décès et de morbidité chez les personnes atteintes de diabète, en particulier celles atteintes de diabète de type 2.

Globalement, il y a plus de décès dus au diabète chez les femmes que chez les hommes : 2,1 millions contre 1,8 million par an.

"Ce risque excédentaire est principalement dû au risque plus élevé de décès cardio-vasculaire chez les femmes", rappelle l’étude.

Les femmes diabétiques courent en effet un risque 1,81 fois plus élevé de mourir d’une maladie coronarienne que les femmes non diabétiques. Les patientes de diabète présentent notamment des risques 1,8 fois plus élevés de développer une maladie artérielle périphérique que les hommes diabétiques. Fréquente chez les patients diabétiques de type 2, la maladie artérielle périphérique, (également appelée athérosclérose) correspond à des lipides déposés dans les artères.

Les femmes diabétiques en danger cardiaque

Les femmes diabétiques sont par ailleurs cinq fois plus susceptibles de développer une insuffisance cardiaque que les femmes non diabétiques. A titre de comparaison, les hommes diabétiques présentent deux fois plus de risques de souffrir d’insuffisance cardiaque que les hommes non diabétiques.

Le risque plus élevé d’insuffisance cardiaque chez les femmes pourrait s’expliquer par une forme de diabète spécifique, en général moins fréquente chez les individus de sexe masculin, appelée insuffisance cardiaque avec une fraction d’éjection préservée. Dans ce cas précis, le cœur maintient sa fonction de pompage, mais avec une raideur accrue, ce qui entraîne une relaxation moins efficace après la contraction.

Des recommandations bien connues

Les auteurs de l’étude recommandent (aussi bien aux femmes qu’aux hommes) de suivre les recommandations officielles pour prévenir ou inverser les risques liés au diabète de type 2 : arrêter le tabac, pratiquer une activité physique régulière, limiter sa consommation d’alcool, surveiller son apport alimentaire calorique, etc.

"Nous savons que le diabète de type 2 est une maladie liée au mode de vie, donc nous pouvons arrêter la trajectoire avec de meilleurs comportements", souligne la Pre Joline Beulens, chercheuse au Centre médical universitaire d’Amsterdam et co-autrice de l’étude.