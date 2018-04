Diabète gestationnel : une meilleure condition physique avant de concevoir bébé réduit le risque

Faire de l'exercice physique avant et pendant la grossesse préviendrait le diabète gestationnel, un trouble de la régulation du glucose qui survient vers le deuxième trimestre, selon une étude publiée par des chercheurs américains.

Les femmes en meilleure condition physique avant de débuter une grossesse diminuent leur risque de faire un diabète gestationnel de 21%, concluent des chercheurs de l'Université de l'Iowa aux Etats-Unis.

Cette intolérance aux glucides produisant un excès de sucre dans le sang survient généralement au cours du deuxième trimestre de grossesse chez 14% des Américaines et 8% des Françaises, conduisant à des risques pour le bébé (poids et croissance excessifs) et la mère (diabète de type 2, hypertension, maladies coronariennes).

Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont suivi 1.333 femmes sans antécédents de diabète sur une période de 26 ans de 1985 à 2011. 164 d'entre elles ont développé un diabète gestationnel au cours du suivi.

Dans le cadre des visites médicales, les femmes de l'étude ont passé des tests d'effort physique : l'objectif était de marcher sur un tapis de course sur des intervalles de deux minutes en alternant cadence de routine, accélération et inclinaison de la pente du tapis. Le nombre d'heures passées quotidiennement devant la télé et à faire du sport a également été recensé.

Les résultats montrent que les femmes qui avaient les aptitudes physiques les plus élevées avaient un risque inférieur de 21% de développer du diabète de grossesse par rapport à celles en moins bonne forme physique.

"Nous aurions pu nous attendre à voir cette diminution du risque chez des femmes qui présentaient une amélioration de leur forme physique "d'un niveau correct à bon", s'étonne Kara Whitake, auteur de l'étude.

Ainsi, "le point le plus important à retenir est d'être en meilleure forme possible avant de tomber enceinte", surtout les femmes à risque de diabète, poursuit la chercheuse.

Si la patiente qui envisage une grossesse ne respecte pas les recommandations santé d'activité physique, alors un médecin pourrait lui prescrire une activité sportive comme un programme de marche à pied".

D'après les recommandations, les personnes qui souhaitent améliorer leur condition physique peuvent faire au moins 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée (marche rapide) à vigoureuse (running) par semaine, soit 30 minutes par jour cinq jours par semaine.

Pour consulter l'étude, publiée dans la revue Medicine & Science in Sports & Exercise (en anglais): ici