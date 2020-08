Des scientifiques explorent notre microbiote intime pour déceler l'origine des infections vaginales.

Et si les infections du vagin provenaient du microbiome du pénis et étaient transmises pendant l’acte sexuel ? Une recherche scientifique s’est penchée sur la question.

La vaginose bactérienne est une infection qui touche plus de 20% de femmes à travers le monde. Provoquée par un déséquilibre de la flore vaginale, cette infection peut augmenter le risque de naissance de bébé prématuré lorsqu’elle est subie pendant la grossesse.

Bien que des études antérieures suggèrent fortement que les microbiomes reproducteurs des partenaires pourraient être échangés dans la vaginose bactérienne, la piste selon laquelle le microbiote pénien pourrait être à l’origine de cette infection n’a, à ce jour, pas été suffisamment explorée.

Pour y remédier, des scientifiques de l’université de l’Illinois à Chicago ont comparé ici le microbiote de 168 couples hétérosexuels originaires du Kenya. Au début de l’étude, aucune des participantes n’avaient de vaginose mais un an plus tard, plus de 31% des femmes en ont développé une. Les résultats ont été publiés dans la revue Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.