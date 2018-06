Des scientifiques britanniques mettent au point de nouveaux gants médicaux antimicrobiens

Des scientifiques britanniques ont présenté de nouveaux gants médicaux antimicrobiens qui pourraient prévenir la propagation des infections dans les hôpitaux du monde entier.

Les gants sont le résultat d'une mission conjointe pour laquelle Chemical Intelligence UK et Hartalega Malaysia, le plus grand producteur de gants nitriles au monde, ont uni leurs forces.

Hartalega a financé et a soutenu le projet, en phase de recherche et développement pendant 6 ans, aidant ainsi Chemical Intelligence UK à développer cette nouvelle technologie révolutionnaire avec la contribution du chimiste Paul Wight et du microbiologiste Richard James, professeur de l'Université de Nottingham.

De précédentes recherches avaient démontré que, si les gants médicaux offraient une protection contre la propagation des infections, ils se trouvaient parfois contaminés. Ces nouveaux gants contiennent une technologie antimicrobienne non-lixiviante empêchant la propagation des infections.

Des tests menés de façon indépendante ont montré que les gants tuaient jusqu'à 99,9% des bactéries en 5 minutes de contact, sans ajout de produits supplémentaires, prévenant ainsi l'échange de microbes avec des surfaces et des personnes.

Le lancement européen du nouveau produit a eu lieu à Londres le 1er juin. Grâce à un coût de production réduit, ces gants seront à la portée de nombreux hôpitaux du monde entier.

"Ces gants changeront la donne dans secteur de la santé, publique comme privée", commente le professeur James.

"Je suis ravi que les recherches de toute une vie sur la résistance bactérienne et antibiotique aient directement alimenté la création d'un outil pratique qui aura une incidence majeure sur le traitement médical dans un proche futur".

Mr. Kuan Mun Leong, qui dirige Hartalega Holdings Berhad, ajoute : "Dans l'Union européenne, la contamination croisée dans les hôpitaux cause à elle seule 37.000 morts annuellement, entraînant des dépenses supplémentaires de 7 milliards d'euros. En repensant un outil médical qui n'avait pas été remodelé depuis plus de 30 ans, nous ferons des vagues dans le secteur médical et sauverons des vies sur toute la planète".