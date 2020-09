Des salles et gymnases à votre salon, la pratique sportive en pleine révolution

Alors quid de la pratique sportive aujourd'hui ? Peut-on s'attendre à ce que les amateurs délaissent leur(s) activité(s) favorite(s) au profit de pratiques plus sédentaires ? Ou vont-ils tout bonnement et simplement s'adapter - tout comme les salles - à de nouvelles façons de consommer le sport ?

Fermés pendant le confinement, les gymnases, les salles de sport privées et autres équipements couverts font aujourd'hui l'objet de nouvelles restrictions dans les zones les plus touchées par la Covid-19. La plupart des acteurs tentent de se réinventer pour continuer d'accompagner le public dans la pratique d'un sport…

Et cette tendance pourrait se poursuivre même après la crise sanitaire : près de 40% des Français interrogés déclarent vouloir expérimenter une activité physique en plein air accompagnés d'un professionnel et 61% veulent s'y mettre sans aucun accompagnement.

Il faut dire que les températures et la météo clémentes les y ont aidés. Yoga, crossfit, fitness : ces activités généralement pratiquées en salles, en cours privé ou collectif, ont trouvé refuge dans les parcs, sur les plages, dans les forêts, au bord des lacs et même sur des rooftops. De quoi suer tout en respectant la distanciation sociale.

Home fitness et sport virtuel

Et si finalement, le futur du sport se passait dans votre salon ? Il s'agirait non seulement d'une réponse aux restrictions imposées par les pouvoirs publics mais également au manque de temps, sans compter que cela vous mettrait à l'abri des intempéries. C'est ce que semblent rechercher celles et ceux qui ne souhaitent pas laisser tomber le sport, et ce que commencent à proposer les acteurs du secteur.

Les Français ont d'ailleurs déjà bouleversé leurs habitudes en investissant dans des équipements dédiés au home fitness. On note des ventes records sur certaines catégories (tapis de course, vélos, elliptiques, rameurs...). Les vélos ne font pas uniquement l'unanimité pour les trajets du quotidien, ils sont également plébiscités en appartement ou maison.

Par ailleurs, face au déploiement du télétravail, les salles de sport se développent en version digitale. Une tendance amorcée pendant le confinement partout dans le monde et qui se poursuit aujourd'hui.

Les salles de sport ne sont pas les seules à se lancer sur ce créneau puisque c'est le sport au sens large du terme qui se tourne vers le virtuel.