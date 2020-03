Des perspectives pour reconstruire un sein après un cancer avec l'impression 3D

Avec cette technique, une image en 3 dimensions du sein malade est réalisée avant l'opération et des tissus sains sont prélevés sur la patiente: des tissus adipeux pour reconstituer le sein et de peau pour reconstituer le mamelon.

Un long processus d'homologation

La société a été fondée il y a tout juste quelques semaines par Mme Brac de la Perrière, après 16 ans passés chez Sanofi, avec cinq associés, dont les fondateurs du laboratoire LabSkin Création (fabrication de peau artificielle) et de 3d.Fab (impression 3D appliquée à la médecine). La start-up est soutenue par l'incubateur Pulsalys, qui rémunère son unique salarié. Healshape fonctionne actuellement avec des bourses et des subventions mais compte procéder à une première levée de fonds au second semestre.

La société espère mener de premières études cliniques dans 3 ans sur 300 patientes.

Sa technologie devra ensuite suivre le long parcours d'homologation d'un médicament, avant de recevoir une autorisation de mise sur le marché.