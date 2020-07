Des médecins décrivent une pathologie similaire à Alzheimer.

Des chercheurs confirment dans une nouvelle étude la présence de protéines dans le cerveau chez les personnes âgées, pouvant déclencher une démence similaire à celle qui conduit à la maladie d'Alzheimer.

Une recherche réalisée par des médecins de l'université du Kentucky et parue dans la revue Jama Neurology décrit une forme complexe et encore mal connue de démence. Cette autre forme, causée par la protéine TDP-43 (découverte en 2006), a été identifiée l'année dernière et est connue aujourd'hui sous le nom de "LATE".