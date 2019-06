Des médecins américains ont développé une application de relaxation pour gérer et réduire les migraines

Des médecins américains ont développé une application pour smartphone qui propose des exercices de respiration et de détente musculaire pour les patients qui souffrent de migraines.

Développée par des scientifiques de l'école de médecine de l'université de New York et baptisée RELAXaHead, l'application prévoit un suivi médical en fonction de la fréquence et de la sévérité des crises et se base sur la thérapie de relaxation musculaire progressive (RMP). Publiée dans la revue Nature Digital Medicine, cette étude est la première à évaluer l'efficacité clinique d'une application smartphone pour traiter la migraine, assurent les auteurs.

La fréquence des crises de migraine varie selon les individus mais s'étend généralement d'une fois par an à plusieurs fois par semaine. Hormis de violentes douleurs au niveau du crâne, les migraines peuvent s'accompagner de nausées, de vomissements et d'une hypersensibilité au bruit et/ou à la lumière.

Les causes de la migraine sont liées à la fois à des facteurs génétiques, hormonaux mais également au mode de vie ainsi qu'au stress et à l'anxiété. D'où l'intérêt d'orienter les patients vers une thérapie comportementale et cognitive (TTC) afin de leur apprendre à gérer leurs angoisses et à espacer les crises.

Une utilisation assidue aide à réduire la fréquence des migraines

L'équipe de chercheurs a évalué l'efficacité de l'application auprès de 51 patients migraineux, âgés de 39 ans en moyenne. Les patients ont utilisé l'application pendant 90 jours et ont dû tenir un registre quotidien de la fréquence et de la gravité de leurs crises migraineuses, tandis que l'application a évalué la durée et la fréquence d'utilisation de la RMP.

L'expérience a montré que la thérapie RMP pratiquée depuis l'application a permis aux patients qui l'utilisaient au moins 2 fois par semaine d'avoir 4 migraines en moins chaque mois.

Selon la Dre Mia T. Minen, neurologue et chercheuse principale de l'étude, ces résultats montrent que les technologies disponibles via les smartphones "peuvent enseigner efficacement aux patients les compétences nécessaires pour gérer leurs migraines tout au long de leur vie".

L'utilisation de RELAXaHead a toutefois chuté à 51% six semaines après le début de l'étude et à 29% au bout de 90 jours. L'équipe de la Dre Minen, qui s'attendait à une diminution graduelle de l'utilisation de l'application, prévoit d'identifier des moyens potentiels d'encourager des séances plus fréquentes. Les chercheurs prévoient également d'étudier les meilleures façons d'introduire ce nouveau dispositif smartphone dans leurs pratiques cliniques.



L'application n'est pas encore accessible au public.