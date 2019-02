Des maux de gorge persistants peuvent être liés à un cancer du larynx

Une nouvelle étude publiée dans le British Journal of General Practice et menée par des chercheurs de l'université d'Exeter en Angleterre révèle que des maux de gorge à répétition peuvent être le signe d'un cancer du larynx.

Les chercheurs appellent les patients et les médecins à être attentifs aux maux de gorge lorsque ces derniers sont répétitifs, en particulier s'ils sont accompagnés d'essoufflement, de problèmes de déglutition et de douleurs aux oreilles.

Selon l'étude, réalisée sur un échantillon d'environ 800 patients à qui on a diagnostiqué un cancer du larynx, "ces symptômes précédemment considérés comme à faible risque" sont en réalité des signes avant-coureurs à prendre en compte pour le diagnostic d'un cancer du larynx, explique Willie Hamilton, professeur à la faculté de médecine de l'université d'Exeter et auteur de ces recherches. Jusqu'à présent, les médecins généralistes étudiaient la piste d'un cancer de ce type en cas d'enrouement persistant et de boule inexpliquée au niveau du coup.

Les chercheurs d'Exeter ont cependant révélé que le risque de cancer était supérieur à 5% lorsqu'un patient présentait un mal de gorge persistant associé à l'un des symptômes précédemment cités, contre 2,7% de risque en cas d'enrouement.

Cette nouvelle étude vise à améliorer les diagnostics du cancer du larynx en facilitant sa détection précoce.