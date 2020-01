Des horaires de coucher stricts permettent aux ados de dormir plus

Or le fait de fixer des horaires stricts de sommeil avait un effet positif sur la durée de sommeil des ados, leur niveau d'énergie pendant la journée et leurs symptômes de dépression.

9 heures par nuit

Jack Peltz, l'auteur en charge de l'étude, reconnait qu'il n'est pas évident de dire à un enfant d'aller se coucher mais il explique qu'idéalement, "les parents devraient être capables de travailler de façon collaborative avec leurs adolescents pour développer des horaires de coucher qui restent en adéquation avec l'autonomie de l'enfant."

Le co-auteur Ronald Rogge reconnait que les parents devraient imposer un horaire pour que leurs ados aillent au lit.

"Bien que les adolescents commencent à gagner en autonomie et en indépendance, ils ont toujours besoin de dormir et leur priorité pourrait être autre si on ne les impose pas", ajoute-t-il. Les autorités sanitaires américaines recommandent aux adolescents de dormir entre 8,5 et 9,5 heures par nuit.