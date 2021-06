Des difficultés à trouver le sommeil ? Ces gestes simples peuvent vous aider

Les troubles du sommeil ne datent pas d'hier mais ils ont été amplifiés par la pandémie mondiale. Un récent sondage, réalisé à la demande du groupe MGEN et de l'INSV, a d'ailleurs révélé que 45% des Français avaient dû y faire face pendant le second confinement.

Plusieurs astuces, parfois surprenantes, souvent liées au bon sens, offrent la possibilité de se coucher dans les meilleures conditions. Les experts de l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INVS) recommandent dans un premier temps de lever le pied sur les excitants, à savoir le café et certains sodas et boissons énergisantes .

Et encore on ne parle que d'endormissement… Les nuits agitées, les réveils nocturnes voire les insomnies sont tout aussi néfastes pour votre organisme, votre concentration et même votre qualité de vie.

Vous êtes fatigué, vous vous couchez et finissez par tourner dans tous les sens sous votre couette sans pouvoir trouver le sommeil. Un scénario que connaissent des millions de personnes à travers le monde et qui peut nuire à la santé comme au moral sur le long terme.

Il est bien question de les "éteindre" et non de les mettre en veille en étant à l'affût de la moindre luminosité qui indiquerait l'arrivée d'un message, d'un appel ou d'une information qui attirerait inévitablement votre attention.

Autre recommandation et non des moindres : il convient d'éteindre tous les écrans entre 1h et 2h avant le coucher.

Là encore, les experts sommeil y mettent le holà ! Il est conseillé de ne pas rester scotché aux écrans tout au long de la journée et de jongler avec des activités physiques et manuelles.

On se détend grâce à la sophrologie

Celles et ceux qui ont tout tenté en vain peuvent se tourner vers la sophrologie. Destinée à se détendre, à harmoniser corps et esprit et à chasser toutes les tensions et les angoisses qui peuvent vous empêcher de dormir, la sophrologie est aujourd'hui connue pour lutter contre certains troubles du sommeil. Il ne faut donc pas hésiter à recourir à ce type de séances pour avoir enfin une chance de tomber dans les bras de Morphée.

De nombreux ouvrages explorent le sujet. Ce pourrait être un premier pas pour tenter de trouver le sommeil. Parmi les derniers en date, "Réveiller son sommeil" de Caroline Rome se penche sur l'équilibre des rythmes sur 24h via différents exercices qui invitent au changement et à la prise de conscience. Il est ici question de redonner au sommeil ses lettres de noblesse en le rendant aussi naturel que possible, au point de ne plus y penser au quotidien.