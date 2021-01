Des cours gratuits en ligne de zumba pour se défouler avec le monde entier.

Ce ne sont pas moins de 24 heures de cours en ligne, totalement gratuits, que propose Zumba pour se remettre en selle dans la joie et la bonne humeur en ce début d'année.

Accessible aux quatre coins du globe, l'événement se tiendra du 23 au 24 janvier prochains et sera animé par les professeurs de zumba les plus célèbres de la planète.

Et si vous avez envie de recommencer ou de continuer à avoir une activité physique et en plus de vous motiver en aidant les petits commerces de votre région, c'est possible. Une app a vu le jour en région liégeoise, No Big Deal, qui vous permet de recevoir des bons plans et des réductions en échange d'un certain nombre de pas.

Mais si vous êtes plus branché zumba, voici toutes les infos !