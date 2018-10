Des compléments de vitamine D pour aider les enfants obèses?

Une étude grecque présentée la semaine dernière lors de la 57ème rencontre annuelle de l'European Society for Paediatric Endocrinology montre que les compléments de vitamine D pourraient aider les enfants obèses et en surpoids à perdre des kilos.

Des chercheurs de l'Université d'Athènes et du centre pédiatrique "Agia Sophia" ont suivi 232 enfants et adolescents obèses sur une période de 12 mois pour mesurer les effets de la vitamine D sur le poids et la santé de ce groupe d'âge, qui n'avait jamais été étudié par le passé.

Les scientifiques ont assigné de façon aléatoire 117 sujets à des compléments alimentaires de vitamine D pendant 12 mois, en accord avec les consignes de la société d'endocrinologie concernant le traitement et la prévention des carences.

Après avoir pris en compte les taux de vitamine D des participants, de leur graisse corporelle, de leurs marqueurs sanguins des fonctions du foie et de leur santé cardiaque en début et en fin d'étude, les scientifiques ont trouvé que les enfants qui recevaient les compléments de vitamine D enregistraient un indice de masse corporelle bien plus bas, ainsi qu'une quantité moindre de graisse corporelle et que leurs niveaux de cholestérol s'amélioraient après 12 mois de traitement.

L'obésité infantile devenant un problème de santé mondiale, l'étude suggère que les compléments de vitamine D pourraient intégrer une stratégie efficace pour faire face à ce problème en aidant à réduire les maladies découlant du risque d'obésité des enfants comme les troubles cardiaques et le diabète plus tard dans la vie.

Le chercheur principal, le professeur Evangelia Charmandari, a tout de même tenu à avertir que "bien que ces résultats initiaux indiquent que la vitamine D pourrait être utilisée pour traiter l'obésité, il manque des preuves sur la sécurité et les effets sur le long terme des compléments, surtout en l'absence de carence en vitamine D. En revanche, si votre enfant est en surpoids ou obèse, je recommande de consulter votre médecin généraliste pour qu'il vous conseille et pour faire évaluer ses taux de vitamine D".