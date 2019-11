Des compléments alimentaires à base de berbérine à éviter dans plusieurs cas.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail précise que la consommation de ces compléments "peut entraîner des risques de troubles gastro-intestinaux, d'hypoglycémie et d'hypotension " . Elle attire aussi l'attention des professionnels de santé sur la capacité de la berbérine à interagir avec de nombreux médicaments, ce qui peut compromettre leur efficacité.

A fortes doses, l'action d'un médicament

L'agence sanitaire confirme des "effets pharmacologiques avérés de la berbérine à partir de 400 mg/jour chez l'adulte".

"A cette dose, la berbérine agit comme un médicament et non plus comme un aliment."

L'action, à cette dose, porte "sur le système cardiovasculaire (effets sur la pression artérielle et le rythme cardiaque), nerveux (effets anticonvulsivants, antidépresseurs et analgésiques), immunitaire (effets anti-inflammatoires et immunosuppresseurs) ou encore sur le métabolisme (effets hypoglycémiants et hypolipémiants)".

Il n'est pas exclu que de tels effets puissent intervenir à des doses inférieures, y compris en dessous de la dose journalière de 10 mg fixée en Belgique, remarque l'agence sanitaire.