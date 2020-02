Des chercheurs utilisent des briques Lego pour reproduire les mécanismes des cellules

Cell stretcher LEGO - 31/01/2020 Cet outil dit de « cell stretching » conçu par l'équipe Inserm de Etienne Bouletr et Chloé C. Féral à l’Institut de recherche sur le cancer et le vieillissement, permet de stimuler de façon homogène des cellules en culture en les étirant de façon cyclique suivant un même axe. Compact (50x40x10 cm plus batterie), il est composé d’un système mécanique construit avec 326 briques de LEGO® comprenant un bras mobile dont le mouvement est assuré par deux moteurs LEGO® synchronisés (fonctionnant avec un bloc alimenté par 6 piles AA), d’une boîte de vitesse, ainsi que d’une boîte de culture en silicone permettant de faire croître les cellules et de les étirer. Son coût est modeste (estimé entre 150 et 200 euros contre 50 000 euros pour les systèmes hautement perfectionnés actuels), et la surface en silicone est en partie réutilisable.