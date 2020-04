Des chercheurs suédois vantent les vertus du café filtre.

Le confinement vous pousse à consommer plus de café ? Selon une équipe de chercheurs suédois, cette habitude serait bénéfique, à condition de choisir un dispositif de préparation à filtre.

Une équipe de l'Université de Göteborg (Suède) a mené la première étude portant sur le lien observé entre la consommation de café, filtré ou non, et le risque de crise cardiaque mortelle. Il y a une trentaine d'années, l'équipe du professeur Dag Thelle avait déjà montré que la consommation de café pouvait être reliée à une augmentation du mauvais cholestérol et par conséquent à un risque pour la santé cardiaque.

Les chercheurs ont suivi 508.747 hommes et femmes en bonne santé, âgés de 20 à 79 ans, et ce pendant 20 ans. Les participants ont rempli des questionnaires sur la quantité de café consommée et la méthode de préparation privilégiée. Ils ont également fourni des données relatives à leur mode de vie, telles que le tabagisme, le niveau d'activité physique, la taille, le poids, la pression artérielle et le cholestérol.