Des chercheurs publient de nouvelles recommandations sur l'activité physique après un cancer

Un groupe international d'experts dirigé par l'université de la Colombie-Britannique (Canada) a établi de nouvelles lignes directrices en matière d'exercice physique pour les survivants du cancer.



Traiter les effets secondaires

Ces nouvelles recommandations prescrivent des types d'exercice physique spécifiquement pensés pour traiter les effets secondaires fréquemment observés après un cancer. L'exercice pendant et après le traitement du cancer améliore la fatigue, l'anxiété, la dépression, la fonction physique, la qualité de vie et n'exacerbe pas le lymphoedème, assurent les auteurs de l'étude.

Les nouvelles lignes directrices recommandent aux patients qui ont survécu à un cancer des séances de 30 minutes d'entraînement en aérobie et en musculation 3 fois par semaine.

Il s'agit d'un changement par rapport aux lignes directrices antérieures, publiées il y a près d'une décennie, qui conseillaient aux survivants du cancer de suivre les mêmes recommandations que celles adressées à la population globale américaine, à savoir 150 minutes d'exercice par semaine.

Réduire l'impact du traitement

"L'exercice est considéré comme un moyen sûr et utile pour les survivants du cancer de réduire l'impact du traitement du cancer sur leur santé physique et mentale mais le type et la quantité précis d'exercice pour traiter les nombreux résultats de santé différents liés au traitement du cancer ne sont pas clairs", affirme la Dre Kristin Campbell, professeure agrégée au Département de physiothérapie de l'université de la Colombie-Britannique et autrice principale de l'étude, publiée dans la revue Medicine & Science in Sports & Exercise.



Cette recherche fait partie d'une série de trois documents visant à offrir de nouvelles recommandations fondées sur des données probantes pour intégrer l'exercice physique dans les plans de prévention et de traitement contre le cancer. Intitulée Moving Through Cancer et dirigée par l'American College of Sports Medicine, elle vise à guider les cliniciens du monde entier dans la prescription de ces recommandations.