Des chercheurs montrent les méfaits des boissons sucrées sur la santé féminine

Cette nouvelle étude , menée par une équipe de l’Université de Californie San Diego, a suivi plus de 106.000 femmes âgées en moyenne de 52 ans . Aucune n’avait souffert de maladies cardiaques, d’accident vasculaire cérébral ni de diabète avant de participer à l’étude. On a demandé aux femmes de rapporter le nombre de boissons sucrées qu’elles consommaient quotidiennement.

Ils ont aussi trouvé que la consommation quotidienne d’au moins une boisson sucrée était liée à un risque accru de 20% de développer une maladie cardiovasculaire, à un risque plus élevé de 21% d’accident vasculaire cérébral et de +26% d’intervention sur des artères obstruées.

Leurs résultats, publiés dans le Journal of the American Heart Association , une revue en accès libre de l’American Heart Association, ont montré que les participantes qui buvaient le plus de boissons sucrées étaient en moyenne plus jeunes, plus susceptibles de fumer , d’être obèses et moins susceptibles d’adopter une alimentation équilibrée.

Plus de sucre = plus de diabète et d’obésité

"Bien que l’étude se fonde sur l’observation et ne peut pas montrer de lien de cause à effet, nous émettons l’hypothèse que le sucre pourrait augmenter le risque de maladies cardiovasculaires de plusieurs manières. Il fait augmenter les taux de glucose et les concentrations d’insuline dans le sang, ce qui peut faire augmenter l’appétit et mener à l’obésité, un facteur de risque important pour les maladies cardiovasculaires", a commenté l’auteur de l’étude Cheryl Anderson.

"De plus, l’excès de sucre dans le sang est associé à un stress oxydant et à une inflammation, à une résistance à l’insuline, à des profils à fort cholestérol et du diabète de type 2, à des maladies fortement associées au développement de l’athérosclérose, le rétrécissement des artères sous-jacentes dans la plupart des maladies cardiovasculaires", selon le professeur Anderson.