Des chercheurs analysent les facteurs susceptibles de transformer la migraine épisodique en migraine chronique.

Une méta-analyse réalisée par des chercheurs du département de neurologie de l'Albert Einstein College of Medicine (New York, Etats-Unis) a passé en revue les différents facteurs pouvant prédire l'apparition de migraine chronique, c'est-à-dire la survenue depuis plus de 3 mois d'une céphalée plus de 15 jours par mois avec au moins 8 jours de crises migraineuses.